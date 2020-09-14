Рособрнадзор надеется на очное обучение в школах в новом учебном году
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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев выразил надежду, что переводить школьников на дистанционное обучение из-за коронавируса в новом учебном году не понадобится. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в ведомстве надеются, что второй волны коронавируса и перехода на дистанционное обучение удастся избежать.
«Снова очень много мифов и домыслов вокруг этого», — добавил Музаев.
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