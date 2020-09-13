Около 100 тысяч протестующих следуют колонной в центр Минска

Около сотни тысяч человек следуют в колонне оппозиции по проспекту Независимости к центру Минска, сообщает «Интерфакс».

Как пишет агентство, люди заняли все тротуары и проезжую часть. Движение транспорта по проспекту перекрыто.

Отмечается, что колонна следует к резиденции президента Александра Лукашенко. Силовики не препятствуют движению, несмотря на задержания до начала акции.

В центре Минска тем временем дежурят бойцы ОМОНа и военная бронетехника, включая БТР.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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