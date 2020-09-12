Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит дело судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит вопрос о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной. Об этом говорится в сообщении на сайте ВККС.

«Подлежат рассмотрению 23 сентября 2020 года: рассмотрение представления председателя СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Добрыниной Юлии Валериевны по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ», — говорится в сообщении.

Ранее в Волгограде задержали председателя районного суда Юлию Добрынину за вымогательство взятки в размере 25 млн руб.

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