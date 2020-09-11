Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса появится очень скоро

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские ученые разработают вакцину от коронавируса в ближайшее время, сообщает ТАСС.

«До конца года у нас появится безопасная и эффективная вакцина, и мы победим китайский вирус. <...> Я думаю, вакцина появится очень скоро», — заявил Трамп.

Ранее президент США заявлял, что американская вакцина против COVID-19 должна появиться уже в октябре.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 28 млн, умерли больше 900 тыс. человек.

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