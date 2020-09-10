Площадь пожара в порту Бейрута увеличилась. Об этом сообщает РИА «Новости».

Контролирующие территорию полицейские попросили журналистов и других очевидцев, в том числе пожарных, отойти на безопасное расстояние.

Склад с маслом и покрышками полыхает уже несколько часов, дым распространился на половину города.

Пока информации о погибших или пострадавших нет.

Пожар с воздуха пытаются ликвидировать вертолеты армии Ливана.

По словам губернатора ливанской столицы Марвана Абуда, причина пожара пока не известна, власти все свое внимание уделили его тушению, задействованы 16 пожарных расчетов.

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