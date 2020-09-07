В Коми легкомоторный самолет аварийно сел на дорогу

Северо-Западное следственное управление на транспорте проверяет информацию об аварийной посадке легкомоторного самолета на дорогу в Сосногорском районе Коми. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным СМИ, легкомоторный самолет совершил аварийную посадку 6 сентября. В результате инцидента никто не пострадал.

Следователи организовали проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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