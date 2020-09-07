В Коми легкомоторный самолет аварийно сел на дорогу
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Северо-Западное следственное управление на транспорте проверяет информацию об аварийной посадке легкомоторного самолета на дорогу в Сосногорском районе Коми. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.
По данным СМИ, легкомоторный самолет совершил аварийную посадку 6 сентября. В результате инцидента никто не пострадал.
Следователи организовали проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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