На акциях протеста в Белоруссии 5 сентября задержали 91 человека

МВД Белоруссии на акциях протеста 5 сентября задержали 91 человека. Об этом сообщает пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова в Telegram-канале.

Митинги прошли в 18 населенных пунктах республики, в Минске мероприятия отмечались в восьми местах.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 91 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 34 человека», — заявила Чемоданова.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над протестующими. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов голосования.

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