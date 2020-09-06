В Европе начали борьбу с вечеринками из-за роста заболеваемости COVID-19

Власти европейских стран начали массово закрывать ночные клубы из-за роста числа заболевших коронавирусом среди молодежи. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, с февраля по июль число пациентов с COVID-19 среди людей от 15 до 24 лет выросло с 4,5 до 15%.

В связи с этим и ряд стран приняли решение закрыть ночные клубы и ограничить вечеринки, так как там невозможно проконтролировать соблюдение социальной дистанции.

Первой среди таких стран стала Испания. За ней последовали Каталония, Италия, Германия, Турция и Мальта.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 27 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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