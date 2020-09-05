В Минске проходит «Женский марш мира»

В центре Минска проходит протестная акция — «Женский марш мира». Об этом сообщает белорусский портал NEXTA.

По данным портала, в акции принимает участие около 4 тыс. женщин. На акции присутствуют правоохранители, которые проверяют документы у присутствующих журналистов. Информация о задержанных не поступала.

Некоторые женщины держат в руках плакаты, цветы, бело-красно-белые флаги. Несколько человек пришли с флагами других стран. Проезжающие мимо автомобилисты сигналят протестующим в знак поддержки.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над протестующими. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов голосования.

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