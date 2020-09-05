ВОЗ ждет начала масштабных поставок вакцины от COVID-19 к середине 2021 года

Всемирная организация здравоохранения ожидает, что масштабные поставки вакцины от коронавируса по всему миру начнутся к середине 2021 года. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, передает ТАСС.

«Миру нужны миллиарды доз, но на это потребуется время. Поэтому, реалистично говоря, к середине 2021 года мы сможем начать направлять дозы вакцины для иммунизации населения», — сказала Сваминатан.

По ее словам, в настоящее время ВОЗ ожидает окончательных результатов испытаний нескольких вакцин. Позже организация намерена организовать распространение технологий их производства и начать получать препарат миллиардными дозами.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

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