Первая партия вакцины от коронавируса поступила в поликлиники

Три поликлиники в Москве — № 2, № 220 и № 62 — получили первую партию вакцины от COVID-19, передает ТАСС.

Данные медучреждения полностью готовы к старту пострегистрационных исследований, которые начнутся на следующей неделе, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».

Подробности о вакцине можно узнать на сайте https://sputnikvaccine.com/

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