Названы главные недостатки вариатора WanLiYang, который ставили на Chery

Автоэксперт Хлебушкин назвал три недостатка вариатора WanLiYang от Chery
chery.ru

Вариаторы WanLiYang CVT7, которые устанавливали на автомобили Chery и Lifan, отличаются слабыми валами, выпадением направляющих шариков и ненадежными подшипниками. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Илья Хлебушкин.

«Чаще всего причиной выхода вариатора из строя после 80–100 тыс. км оказываются валы, соединяющие пары конусов. Для изменения положения конусов по отношению друг к другу в специальные канавки валов уложены шарики», — написал Хлебушкин.

По его словам, шарики со временем выпадают и конусы начинают болтаться, а из-за выпавших шариков трансмиссия начинает работать с хрустом. Подшипники начинают гудеть через 100-120 тыс. км пробега, причем часть из них могут разбить свои посадочные места, что потребует замены частей корпуса или установки ремонтных втулок.

Ранее на выставке в Лас-Вегасе представили мотор V8 от Great Wall.

