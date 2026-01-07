В США заявили, что не крадут нефть Венесуэлы

Райт: США не крадут нефть Венесуэлы, а только контролирует доходы от ее продажи

США не занимаются кражей нефти Венесуэлы. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил глава минэнерго Соединенных Штатов Крис Райт.

По его словам, США «только контролируют сбыт и денежные потоки в Венесуэле, чтобы средства могли быть использованы для улучшения условий жизни венесуэльского народа и снижения рисков для американцев».

«Мы не воруем ничью нефть», — сказал министр.

7 января в минэнерго США заявили, что Соединенные Штаты уже начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке. В ведомстве отметили, что средства от продажи нефти будут зачисляться на контролируемые США счета в банках. После этого деньги распределят в интересах американского и венесуэльского народов по усмотрению Вашингтона, подчеркнули в министерстве.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

5 января 2026 года венесуэльского лидера начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Ранее в Совфеде заявили, что нефть для США важнее демократии.