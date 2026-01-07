Размер шрифта
ТАСС сообщил, что на Украине могут снизить призывной возраст

ТАСС: Украина может снизить призывной возраст до 22 лет
Oleg Petrasiuk/AP

На Украине могут снизить призывной возраст с 25 до 22 лет, чтобы укомплектовать штурмовые подразделения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Самый логичный и очевидный вариант - снижение призывного возраста до 22 лет», — сказал собеседник агентства, говоря о том, как Украина может решить проблему с нехваткой личного состава в ВСУ.

В данный момент минимальный возраст для мобилизации в республике — 25 лет.

Помимо этого, по словам источника ТАСС, могут быть расформированы бригады теробороны, батальоны иностранных регионов. Кроме того, Украина может вернуть «армию дезертиров».

4 декабря секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что мобилизацию на Украине необходимо усилить, так как текущих темпов призыва недостаточно для покрытия потребностей армии. По его оценке, сейчас в республике призывают около 30 тысяч человек в месяц, что составляет лишь половину от необходимого количества для пополнения ВС.

Ранее нардеп Гончаренко заявил, что ситуация с мобилизацией может привести к обвалу фронта.

