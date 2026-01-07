В Белом доме заявили о наличии максимальных рычагов давления на Венесуэлу

В настоящее время США находятся в тесном контакте с временными властями Венесуэлы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа во главе с госсекретарем [Марко] Рубио, вице-президентом и всей командой президента по национальной безопасности находится в тесном контакте с временными властями Венесуэлы», — сказала представитель Белого дома.

Левитт добавила, что в настоящее время власти США обладают «максимальными рычагам давления» на правительство Венесуэлы.

3 января 2026 года Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента Делси Родригес. Американский лидер Дональд Трамп пригрозил, что она заплатит «очень высокую цену», если не будет принимать правильных решений. А сама Родригес призвала главу Белого дома к миру и диалогу.

Ранее новый состав парламента Венесуэлы обсудил «ответ на агрессию США».