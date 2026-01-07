Размер шрифта
Силовики заявили о расширении штатов штурмовых подразделений ВСУ

ТАСС: ВСУ расширяют штаты штурмовых подразделений
Sofia Gatilova/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) расширяет штаты своих штурмовых подразделений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«С начала этой зимы украинское командование существенно расширило штатно-должностную структуру отдельных подразделений. Только в зоне ответственности группировки «Север» известно, как минимум о трех», — сказали силовики.

По данным силовых структур, командование ВСУ расширило 78-й отдельный десантно-штурмовой полк (ОДШП) до бригады. Помимо этого, 71-я отдельная егерская бригада (ОЕБР) была преобразована в 71-ю отдельную аэромобильную бригаду (ОАЭМБР), а 253-й отдельный штурмовой батальон (ОШБ) «Арей» расширили до полка.

Силовики добавили, что также были известны случаи расформирования частей иностранного легиона.

1 января в российских силовых структурах заявили, что в районе Лимана Харьковской области подразделения ВСУ более двух недель доукомплектовывали силы для проведения контратак. По данным источника, в лесной зоне под Лиманом украинская армия пыталась подготовить к штурму подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады, однако военным 225-го отдельного штурмового полка не удалось добиться успеха, и они отказались идти в атаку.

Ранее силовики заявили, что ВСУ не оставляют попыток проникнуть на территорию РФ.

