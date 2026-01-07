Два дома повреждены в Волгоградской области при атаке беспилотников

Два частных домовладения повреждены в результате вечерней атаки БПЛА в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, слова которого приводит администрация региона в Telegram-канале.
Он рассказал, что в среду вечером и во все предыдущие праздничные дни беспилотники атакуют территорию Волгоградской области.
«Сегодня в результате атаки БПЛА повреждены два частных домовладения в поселке Ильевка Калачевского района», — цитирует администрация губернатора.
Он отметил, что никто не пострадал.
Сотрудники оперативных служб и муниципального образования ведут работы по ликвидации последствий и оценке ущерба, добавил Бочаров.
Вечером 6 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска атаковали при помощи БПЛА нефтебазу на территории Старооскольского округа. По предварительной информации, пострадавших нет, в результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров.
Ранее в Грайвороне мирный житель пострадал от удара FPV-дрона по автомобилю.