Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Два дома повреждены в Волгоградской области при атаке беспилотников

В Волгоградской области при атаке БПЛА повреждены два дома в Ильевке
Станислав Красильников/РИА Новости

Два частных домовладения повреждены в результате вечерней атаки БПЛА в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, слова которого приводит администрация региона в Telegram-канале.

Он рассказал, что в среду вечером и во все предыдущие праздничные дни беспилотники атакуют территорию Волгоградской области.

«Сегодня в результате атаки БПЛА повреждены два частных домовладения в поселке Ильевка Калачевского района», — цитирует администрация губернатора.

Он отметил, что никто не пострадал.

Сотрудники оперативных служб и муниципального образования ведут работы по ликвидации последствий и оценке ущерба, добавил Бочаров.

Вечером 6 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска атаковали при помощи БПЛА нефтебазу на территории Старооскольского округа. По предварительной информации, пострадавших нет, в результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров.

Ранее в Грайвороне мирный житель пострадал от удара FPV-дрона по автомобилю.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27576097_rnd_7",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
 
Теперь вы знаете
Как жалоба в Роспотребнадзор может помочь отстоять свои права. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+