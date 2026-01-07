Размер шрифта
Новости. Общество

В Подмосковье две семьи с детьми отравились кониной

112: в Подмосковье две семьи отравились кониной, предположительно, с ботулизмом
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье две семьи отравились кониной, предположительно, с ботулизмом. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным журналистов, инцидент произошел в деревне Холуденево Раменского округа. Семьи решили употребить конину, которую купили в Костроме. Мясо приготовили во фритюре 4 января. Всего пострадали восемь человек, в том числе четверо детей, следует из материала.

112 пишет, что симптомы у заболевших включают двоение в глазах, сильную слабость, затрудненное дыхание, светобоязнь и осиплость голоса. По информации канала, один из госпитализированных был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В ноябре в Новой Москве пять человек заразились ботулизмом. По данным Telegram-канала Mash, семья купила консервированные овощи с рук в районе Коммунарки, а после употребления этих солений состояние пяти человек серьезно ухудшилось — появились тошнота, рвота и дыхательная недостаточность.

Ранее в США десятки младенцев заразились ботулизмом после употребления детской смеси.

