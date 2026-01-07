Размер шрифта
Экипаж задержанного США танкера «Маринера» предстанет перед судом

США намерены предать суду экипаж танкера «Маринера»
Экипаж танкера «Маринера», задержанного силами США, предстанет перед американским судом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.

«Экипаж судна Marinera будет доставлен в США для судебного преследования в случае необходимости», — сказала она.

Постановление суда, разрешающее арест судна, распространяется также на его экипаж, а это значит, что его можно доставить в США и привлечь к ответственности, добавила Ливит.

Вечером 7 января EUCOM сообщило о задержании судна M/V Bella 1 («Маринер»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. Его отследил береговой катер USCGC Munro. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно направлялось в сторону Мурманска.

США обвинили «Маринер» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Кроме того, американские военные задержали танкер Sophia в Карибском море.

Ранее в МИД РФ заявили, что внимательно отслеживают ситуацию с задержанным танкером.

