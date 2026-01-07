Экипаж задержанного США танкера «Маринера» предстанет перед судом

Экипаж танкера «Маринера», задержанного силами США, предстанет перед американским судом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.

«Экипаж судна Marinera будет доставлен в США для судебного преследования в случае необходимости», — сказала она.

Постановление суда, разрешающее арест судна, распространяется также на его экипаж, а это значит, что его можно доставить в США и привлечь к ответственности, добавила Ливит.

Вечером 7 января EUCOM сообщило о задержании судна M/V Bella 1 («Маринер»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. Его отследил береговой катер USCGC Munro. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно направлялось в сторону Мурманска.

США обвинили «Маринер» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Кроме того, американские военные задержали танкер Sophia в Карибском море.

Ранее в МИД РФ заявили, что внимательно отслеживают ситуацию с задержанным танкером.