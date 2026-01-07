СМИ: захваченный американцами российский танкер направляется в Великобританию

Daily Mail: захваченный США танкер под флагом России идет в Британию

Танкер под российским флагом «Маринера», который был захвачен в Северной Атлантике береговой охраной США, направляется в британские территориальные воды. Об этом сообщают СМИ Великобритании.

По сведениям газеты Daily Mail, танкер сейчас идет в направлении северных берегов Шотландии.

Издание Mirror отмечает, что на борту судна находятся сотрудники силовых структур Соединенных Штатов, в том числе министерства внутренней безопасности.

Вечером 7 января стали известно о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. Его отследил береговой катер USCGC Munro. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно направлялось в сторону Мурманска.

США обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Кроме того, американские военные задержали танкер Sophia в Карибском море.

Министерство обороны Великобритании заявило, что по просьбе правительства США оказало помощь в задержании танкера «Маринера».

Ранее в Минтрансе России обвинили США в нарушении Конвенции ООН при захвате танкера.