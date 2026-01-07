Размер шрифта
СМИ: захваченный американцами российский танкер направляется в Великобританию

Daily Mail: захваченный США танкер под флагом России идет в Британию
US European Command/X/Reuters

Танкер под российским флагом «Маринера», который был захвачен в Северной Атлантике береговой охраной США, направляется в британские территориальные воды. Об этом сообщают СМИ Великобритании.

По сведениям газеты Daily Mail, танкер сейчас идет в направлении северных берегов Шотландии.

Издание Mirror отмечает, что на борту судна находятся сотрудники силовых структур Соединенных Штатов, в том числе министерства внутренней безопасности.

Вечером 7 января стали известно о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. Его отследил береговой катер USCGC Munro. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно направлялось в сторону Мурманска.

США обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Кроме того, американские военные задержали танкер Sophia в Карибском море.

Министерство обороны Великобритании заявило, что по просьбе правительства США оказало помощь в задержании танкера «Маринера».

Ранее в Минтрансе России обвинили США в нарушении Конвенции ООН при захвате танкера.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27576187_rnd_6",
    "video_id": "record::64e16cc2-34c6-4ff6-b0be-5e9f8929c6ae"
}
 
