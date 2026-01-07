Трамп будет добиваться строительства современных оружейных заводов в США

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что американские оборонные компании должны создавать новые и современные производственные мощности для выпуска новейшей военной техники.

«С этого момента и впредь эти руководители должны строить новые и современные производственные предприятия как для поставки и технического обслуживания этого важного оборудования, так и для создания новейших моделей военной техники будущего», — написал он.

В своей второй президентский срок Трамп проводит политику резкого ускорения производства оружия в США, оказывая давление на оборонных подрядчиков. В декабре республиканец объявил о запуске масштабной программы строительства линейных кораблей «класса Трамп». По его словам, это будут самые большие из когда-либо построенных кораблей.

6 января 2026 года президент США заявил, что его администрация будет вести себя «жестко» с компаниями ВПК, такими как Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, чтобы сократить сроки поставок, которые сейчас составляют годы для самолетов и вертолетов.

Ранее глава Пентагона заявил, что США готовы модернизировать ядерную триаду и возобновить испытания.