Режим беспилотной опасности объявили в Чечне

На территории Чечни объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает РИА Новости.

«Внимание! Объявлена беспилотная опасность на территории Чеченской Республики», — говорится в сообщении системы.

Ограничений в аэропорту Грозного не вводилось.

Ранее в среду губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что два частных домовладения повреждены в результате вечерней атаки беспилотников в поселке Ильевка Калачевского района. По его информации, никто не пострадал.

Накануне вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу на территории Старооскольского округа. В результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров.

Ранее под Костромой произошел пожар в бывшей воинской части после атаки БПЛА.