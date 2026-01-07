СМИ сообщили, когда Трамп может объявить о создании совета мира по Газе

Axios: Трамп на следующей неделе может объявить о создании совета мира по Газе

Президент США Дональд Трамп объявит о создании «совета мира» по Газе на следующей неделе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам корреспондента издания Барака Равида, совет будет создан в рамках второго этапа соглашения о прекращении огня. Он добавил, что об этом ему рассказали два американских чиновника и два источника, знакомые с ситуацией.

31 декабря сообщалось, что Трамп пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в ходе встречи, что позволит ЦАХАЛ снова атаковать палестинское движение ХАМАС, если оно не выполнит достигнутое соглашение и не начнет разоружаться.

7 декабря премьер-министр Израиля заявил, что первая часть мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа уже практически реализована. По словам главы еврейского правительства, после возвращения последнего заложника начнется второй этап, в рамках которого пройдет разоружение ХАМАС и демилитаризация анклава.

13 октября Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. При этом позднее он пригрозил тем, что Армия обороны Израиля возобновит операцию в регионе, если радикальное палестинское движение ХАМАС откажется разоружиться.

Ранее в ХАМАС заявили о готовности «заморозить» свой арсенал.