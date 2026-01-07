Размер шрифта
Новости политики

В Белом доме заявили, что Трамп обсуждает вопрос покупки Гренландии для сдерживания России

Белый дом: Трамп обсуждает вопрос покупки Гренландии для сдерживания РФ и КНР
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп обсуждает вопрос покупки Гренландии со своей командой по нацбезопасности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.

По ее словам, Соединенным Штатам нужна Гренландия для «сдерживания агрессивных действий России и Китая в арктическом регионе», поэтому команда Трампа «сейчас обсуждает, как может выглядеть потенциальная покупка».

Левитт добавила, что Гренландия даст США «больше контроля над арктическим регионом». Также есть и много других преимуществ, добавила она.

5 января Трамп заявил, что для национальной безопасности Штатов и Евросоюза американцы должны владеть Гренландией. По его словам, Дания, которая контролирует остров, не способна обеспечить безопасность, в то время как корабли Китая и России уже окружают остров.

До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети Х карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее генсек НАТО рассказал о планах разместить военных США в Гренландии.

