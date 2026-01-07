«Рискнешь сам, просроченный?»: Кадыров ответил Зеленскому на призыв о похищении как Мадуро

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому самостоятельно похитить его как венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.

Чеченский лидер отметил, что Зеленский уже подавал его в розыск и вводил санкции, а теперь обращается к США за помощью в краже. Кадыров призвал украинского президента «попытаться быть мужчиной». По его словам, главе республики следует «сохранить свое лицо и не унижаться».

«Напомню тебе, Зеля: враг может войти в нашу республику, но выйти уже не получится. Рискнешь сам, просроченный?» — написал Кадыров.

7 января Зеленский прокомментировал операцию американских военных, захвативших Мадуро. Он призвал Вашингтон высадить десант в Чечне, чтобы захватить Кадырова. Также политик намекнул, что «если так можно поступать с диктаторами», то США якобы знают, какой шаг должен быть следующим. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кадыров призвал украинцев выйти и сказать свое слово против Зеленского.