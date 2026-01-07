Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

На выставке в Лас-Вегасе представлен китайский мотор V8 от Great Wall

Great Wall привез в США первый двигатель V8 собственной конструкции
autohome.com.cn

На выставке технологий CES в Лас-Вегасе китайский автоконцерн Great Wall представил турбомотор V8 собственной разработки, сообщает Autohome.

«Этот двигатель V8 использует передовые технологии, такие как двойной впрыск топлива, масляный насос с полным MAP-фильтром и электронный термостат, обеспечивая баланс между топливной экономичностью и выбросами», — отмечается в публикации.

Двигатель V8 от китайского автопроизводителя способен эксплуатироваться как самостоятельно, так и в составе гибридных трансмиссий. Также китайский автопроизводитель представил в США полутвердотельный тяговый аккумулятор с высокой плотностью энергии и увеличенным сроком службы и систему помощи водителю, способную распознавать место проведения строительных работ.

Ранее доля машин китайских марок в РФ упала ниже 50%.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27575815_rnd_1",
    "video_id": "record::9e40f347-e403-4850-864f-786ab47f5ace"
}
 
Теперь вы знаете
Как жалоба в Роспотребнадзор может помочь отстоять свои права. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+