«Путин увидит и задумается». Зеленский призвал США задержать Кадырова как Мадуро

Зеленский: пусть США сделают с Кадыровым то же самое, что с Мадуро

Владимир Зеленский прокомментировал операцию американских военных, захвативших венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Он призвал Вашингтон высадить десант в Чечне, чтобы захватить главу республики Рамзана Кадырова. Также политик намекнул, что «если так можно поступать с диктаторами», то США якобы знают, какой шаг должен быть следующим.

Украинский президент Владимир Зеленский призвал американские власти высадить десант в Чечне, чтобы захватить главу республики Рамзана Кадырова, как ранее они поступили с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

Политик подчеркнул, что США должны давить на Россию, пишет «РБК-Украина».

«Быстро это сделали. Ну пусть они сделают какую-нибудь операцию с Кадыровым. Может быть, тогда Путин увидит это и задумается об этом», — отметил Зеленский.

Он добавил, что если так «можно поступать с диктаторами, то США знают, что им делать дальше».

Просьбы простить

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц прокомментировал идею Зеленского, заявив, что тот «примеряет на себя последние геополитические успехи своих хозяев». Он также отметил, что президент Украины ранее «слезно извинялся» перед Кадыровым за шутку.

«Перед «этим, как его, Кадыровым» Зеленский, еще будучи клоуном-комиком, слезно извинялся в 2014-м за неудачную шутку об его отце. А тут вдруг «забыл», как главу Чечни зовут.

И уже грезит влажными мриями, как хозяин по команде «фас!» накажет старого недруга. Суть политического «хохлизма» — ничего своего, все должны дать другие», — говорится в посте Коца в Telegram.

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов ранее тоже рассказывал, что Зеленский «плакался» и просил прощения у Кадырова.

«Раз уж ты смотришь мои ролики, то должен знать, что когда ты очень испугался, очень сильно плакал и отправлял моего знакомого для того, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя, «Квартал 95». Это я тогда ходил к Рамазану Ахматовичу и просил, чтобы он тебя простил», — сказал Алаудинов в видеообращении в Telegram-канале.

«Уже не президент»

Кадыров тоже нередко делает громкие заявления в адрес Зеленского. Так, ранее он заявил, что политик уже «превратился в бандита».

«Народ Украины, вы куда смотрите? Поодиночке вас они растаскивают, все один раз выходите и скажите свое слово. Ваших детей убивают, уничтожают. <...> Зеленский уже не президент, он бандит», — сказал глава Чечни.

Несколькими месяцами ранее Кадыров заявил, что Зеленский должен на коленях просить прощения у народов Украины и России.

«Ну, Зеленский — не мужчина, у него нету качеств таких достойных, чтобы застрелиться. Он бы посмотрел в зеркало, посмотрел на улицу, что он делает, забирает людей, забрасывает их на мясорубку. И слушает западное европейское начальство — убивает украинский народ. Он сейчас должен, это мое глубокое убеждение, встать на колени и просить прощения сначала украинского народа, потом у России. И он никто сейчас, он не президент, он никто», — сказал глава региона в эфире телеканала «Россия-1».

Кадыров также заявлял, что Зеленский должен закончить свою жизнь так же, как Адольф Гитлер.

«Нету такого приказа, чтобы убить Зеленского. Я этот вопрос не раз поднимал в разных кругах, и со мной даже никто про это не говорил. Я за то, чтобы они поняли, и, так скажем, сами, как Гитлер в свое время сделал шаг», — сказал Кадыров в интервью программе «60 минут».

Несколько лет назад The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором говорилось, что в начале военной операции на Украине Владимир Путин поручил главе Чечни занять правительственный квартал в Киеве и убить Зеленского. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков эту информацию опроверг, назвав «полной чушью».