В России назвали число дезертиров в ВСУ

РИА: около 300 тысяч украинцев дезертировали из ВСУ
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

На Украине насчитывается около 300 тысяч дезертиров. Об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

«По различным данным, на Украине в настоящий момент числятся в самовольном оставлении части около 300 тысяч человек», — сказал собеседник агентства.

В конце прошлого года украинский журналист Владимир Бойко сообщал, что ежедневно из Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертирует более тысячи военных, то есть один человек за одну-полторы минуты.

27 декабря стало известно, что более 200 тысяч военнослужащих дезертировали или ушли в «самоволку» из ВСУ в 2025 году. С января по октябрь правоохранительные органы Украины зафиксировали более 176 тысяч таких случаев, после чего прекратили публиковать статистику. По оценкам, с учетом тенденции роста общее число дезертиров за год составляет не менее 214 тысяч человек.

17 декабря на расширенном заседании Минобороны РФ президент России Владимир Путин заявил, что число дезертиров в ВСУ «исчисляется сотнями тысяч».

Ранее пленный ВСУ рассказал, на что идут дезертиры, чтобы не возвращаться на фронт.

