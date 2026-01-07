Рубио раскрыл подробности плана США по Венесуэле

План США по Венесуэле состоит из трех частей. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Итак, по мере продвижения вперед мы будем описывать этот процесс, который в Венесуэле состоит из трех этапов. <...> Первый шаг — стабилизация ситуации в стране. Мы не хотим, чтобы она погрузилась в хаос», — сказал министр.

Рубио добавил, что второй этап плана подразумевает восстановление экономики Венесуэлы. По его словам, в рамках этой стадии США намерены предоставить американским, западным и другим компаниям «справедливый доступ» к рынку республики.

Госсекретарь отметил, что третий этап включает передачу власти с учетом амнистии оппозиционных сил. В ходе работы Соединенные Штаты намерены освободить или вернуть в страну политзаключенных и восстановить гражданское общество. В ближайшие дни Вашингтон представит дополнительные детали плана, подчеркнул Рубио.

3 января 2026 года Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента Делси Родригес. Американский лидер Дональд Трамп пригрозил, что она заплатит «очень высокую цену», если не будет принимать правильных решений. А сама Родригес призвала главу Белого дома к миру и диалогу.

Ранее американский сенатор раскрыл планы США по Венесуэле.