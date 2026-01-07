Бывший президент «Локомотива» заявил, что верил в Карпина

Размер шрифта
Экс-президент «Локомотива» Наумов: я верил в Карпина
Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что верил в успех Валерия Карпина в столичном «Динамо», передает Vprognoze.ru.

«Я тоже, как и многие верил в Карпина. Он довольно сильный, опытный тренер, он много знает. Мне казалось, что Карпин сможет наладить игру «Динамо». Время показало, что нет. Сидеть на двух стульях не так просто», — сказал Наумов.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться от этой выплаты.

Ранее Карпин назвал любимое новогоднее блюдо.
 
