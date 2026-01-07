Размер шрифта
В Херсонской области запретили массовые праздники в ресторанах

Сальдо издал указ о запрете в Херсонской области массовых корпоративов
На территории Херсонской области запрещено проведение праздничных мероприятий (корпоративов) в заведениях общественного питания численностью более 10 человек. Указ об этом опубликован в Telegram-канале губернатора региона Владимира Сальдо.

Губернатор назвал принятое решение вынужденной, но необходимой мерой для минимизации рисков сохраняющейся террористической угрозы в период проведения специальной военной операции.

Сальдо попросил всех жителей и руководителей организаций отнестись с пониманием к запрету, поскольку обеспечение безопасности граждан является главным приоритетом власти.

5 января губернатор Херсонской области отменил ранее изданный указ о приостановке комендантского часа на Рождество, объяснив решение терактом в поселке Хорлы.

В результате удара в новогоднюю ночь беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области пострадали более 60 человек. Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру. Сальдо назвал произошедшее «целенаправленным ударом беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год».

Ранее ВСУ ударили по детскому творческому центру в Херсонской области. 

