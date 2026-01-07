США начнут поставлять легкую нефть в Венесуэлу

Минэнерго: США разрешат поставки нефти в Венесуэлу для подготовки к трансферу

США будут поставлять легкую нефти в Венесуэлу для смешивания и подготовки тяжелой нефти к транспортировке. Об этом сообщило минэнерго США на своем сайте.

В заявлении говорится, что американское правительство начало реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке в интересах США, Венесуэлы и своих союзников.

В ведомстве рассказали, что привлекли ведущих мировых поставщиков сырьевых товаров и ключевые банки для осуществления и оказания финансовой поддержки продаж нефти и нефтепродуктов.

«Американский разбавитель (легкая нефть) будет поступать в Венесуэлу по мере необходимости для смешивания, модернизации и оптимизации добычи и транспортировки венесуэльской очень тяжелой (высоковязкой) нефти», — указано в нем.

Кроме того, США разрешат импорт отдельных видов нефтепромыслового оборудования, запчастей и услуг, чтобы компенсировать многолетнее снижение добычи нефти и обеспечить рост в краткосрочной перспективе.

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что Венесуэла поставит в США от 30 до 50 млн баррелей нефти. Он пообещал использовать доходы от продажи этой нефти «на благо народов» обеих стран.

Ранее в Белом доме назвали захваченный российский танкер частью «теневого флота» Венесуэлы.