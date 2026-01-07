Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Москве потушили пожар на крыше предприятия

ТАСС: сотрудники МЧС потушили горевшую крышу на территории предприятия в Москве
Сергей Аверин/РИА Новости

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на крыше предприятия на востоке Москвы. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Пожар произошел на проспекте Буденного. Пламя распространилось на площади 300 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

6 января вспышка жира произошла в вентиляции на фудкорте в ТРЦ «Рио Севастопольский» на Большой Черемушкинской улице Москвы. В результате пожара были «эвакуированы» 950 человек. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. По предварительным данным, никто не пострадал. Торговый центр вернулся к штатной работе.

23 декабря в Москве произошел пожар в торгово-административном здании, огнеборцам удалось спасти 15 человек. По данным МЧС, инцидент произошел в здании на улице Пришвина. Загорание мебели произошло на минус первом этаже павильона. Специалисты оперативно ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров.

Ранее в Сергиевом Посаде загорелись торговые павильоны.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27576031_rnd_5",
    "video_id": "record::649074e8-305c-439d-b4e0-39a91a001f23"
}
 
Теперь вы знаете
Как жалоба в Роспотребнадзор может помочь отстоять свои права. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+