В Москве потушили пожар на крыше предприятия

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на крыше предприятия на востоке Москвы. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Пожар произошел на проспекте Буденного. Пламя распространилось на площади 300 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

6 января вспышка жира произошла в вентиляции на фудкорте в ТРЦ «Рио Севастопольский» на Большой Черемушкинской улице Москвы. В результате пожара были «эвакуированы» 950 человек. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. По предварительным данным, никто не пострадал. Торговый центр вернулся к штатной работе.

23 декабря в Москве произошел пожар в торгово-административном здании, огнеборцам удалось спасти 15 человек. По данным МЧС, инцидент произошел в здании на улице Пришвина. Загорание мебели произошло на минус первом этаже павильона. Специалисты оперативно ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров.

Ранее в Сергиевом Посаде загорелись торговые павильоны.