Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Трамп обвинил американские предприятия ВПК в медленном производстве техники

Трамп заявил, что запретит выплату дивидендов и выкуп акций заводов ВПК США
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп запретит выплату дивидендов и выкуп акций американских предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом глава Белого дома заявил в социальной сети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что оборонные предприятия медленно производят военную технику, а также не обеспечивают ее обслуживание должным образом.

«Я не разрешу выплачивать дивиденды или проводить обратные выкупы до тех пор, пока эти проблемы не будут исправлены», — написал президент США.

Трамп добавил, что топ-менеджеры оборонных предприятий получают слишком большие зарплаты и выплачивают огромные дивиденды вместо инвестиций в оборудование. В связи с этим, по словам американского лидера, руководители корпораций должны быть ограничены в зарплате до $5 млн в год.

В ноябре Трамп заявил, что оборонным предприятиям США следует увеличить темпы производства. Глава Белого дома отмечал, что американское оружие «хочет каждая страна», но производить его нужно быстрее.

Ранее Трамп рассказал о создании «лучшего оружия» в США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27576139_rnd_7",
    "video_id": "record::7709abe7-9244-4a77-92d4-e333c2517c20"
}
 
Теперь вы знаете
Как жалоба в Роспотребнадзор может помочь отстоять свои права. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+