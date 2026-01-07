Трамп обвинил американские предприятия ВПК в медленном производстве техники

Президент США Дональд Трамп запретит выплату дивидендов и выкуп акций американских предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом глава Белого дома заявил в социальной сети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что оборонные предприятия медленно производят военную технику, а также не обеспечивают ее обслуживание должным образом.

«Я не разрешу выплачивать дивиденды или проводить обратные выкупы до тех пор, пока эти проблемы не будут исправлены», — написал президент США.

Трамп добавил, что топ-менеджеры оборонных предприятий получают слишком большие зарплаты и выплачивают огромные дивиденды вместо инвестиций в оборудование. В связи с этим, по словам американского лидера, руководители корпораций должны быть ограничены в зарплате до $5 млн в год.

В ноябре Трамп заявил, что оборонным предприятиям США следует увеличить темпы производства. Глава Белого дома отмечал, что американское оружие «хочет каждая страна», но производить его нужно быстрее.

Ранее Трамп рассказал о создании «лучшего оружия» в США.