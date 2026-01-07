«Пиратство в открытом море». США захватили российский нефтяной танкер

Американские военнослужащие захватили российский нефтяной танкер, который, по версии Вашингтона, нарушил санкционный режим. Минтранс России назвал захват судна в международных водах нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Великобритания признала, что по просьбе правительства США оказала помощь в задержании танкера и предоставила свои авиабазы.

США захватили российский танкер «Маринера» (Marinera) за нарушение санкций, заявили в Европейском командовании американских ВС. Ордер на задержание судно выдал Федеральный суд Штатов.

Чуть позже десант США захватил еще один танкер.

Моторный танкер «София» задержали в водах Карибского моря. Американские военные высадились на него с вертолета Black Hawk, дверь в капитанскую рубку выбили из помпового ружья. На данный момент принадлежность танкера выясняется.

«В ходе операции этим утром министерство войны в координации с министерством внутренней безопасности без происшествий задержало подсанкционный танкер. Захваченный танкер Sophia находился в международных водах и осуществлял незаконную деятельность в Карибском море», — написало командование в соцсети X.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, комментируя инциденты, заявила, что оба судна либо были в Венесуэле, либо находились на пути туда . Она подчеркнула, что американские военные продолжат захватывать нефтяные танкеры, связанные с Венесуэлой.

«Преступники всего мира, будьте начеку. Вы можете бежать, но вы не сможете спрятаться. Мы никогда не отступим от нашей миссии по защите американского народа и пресечению финансирования наркотерроризма, где бы мы его ни обнаружили, и точка», — говорится в посте Ноем в Х.

Минобороны Великобритании в свою очередь заявило, что по просьбе правительства США британцы оказывали помощь в захвате российского танкера «Маринера». В частности, Лондон задействовал разведывательные самолеты для отслеживания танкера «Маринера» и предоставил ВВС США свои авиабазы.

Реакция Москвы

Минтранс России подтвердил, что военно-морские силы США высадились на судно «Маринера» около 15:00 (мск) 7 января. Сейчас связи с судном нет.

«Сегодня около 15 часов по московскому времени в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств на судно высадились военно-морские силы США, связь с судном была утеряна», – говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что американцы захватили танкер в открытом море, что противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

«В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств», — говорится в сообщении министерства.

Минтранс уточнил, что танкер получил временное разрешение на плавание под государственным флагом России 24 декабря 2025 года.

Сенатор Андрей Клишас вовсе назвали пиратством задержание танкера «Маринера».

«После «операции правоохранительных органов» с убийством нескольких десятков человек на территории Венесуэлы США занялись откровенным пиратством в открытом море. Всё по пресловутым «правилам» в нарушение норм международного права», — написал он в Telegram-канале.

МИД России потребовал от США «обеспечить гуманное и достойное обращение с россиянами на судне «Маринера».

«Аномальная ситуация»

США преследовали танкер «Маринера» в Атлантике последние дни. В район следования судна вылетали два разведывательных самолета ВВС США P-8 с авиабазы Милденхолл в графстве Саффолк, а также истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании с базы Лоссимут на северо-востоке Шотландии. Кроме того, в операции участвовали патрульный самолет ВМС Франции и воздушное судно Воздушного корпуса Ирландии.

Газета The Wall Street Journal писала, что Россия в свою очередь направила подводную лодку для сопровождения танкера.

В МИД России заявили, что танкер осуществляет плавание под государственным флагом и в полном соответствии с нормами международного морского права, а с саму ситуацию назвали «аномальной».

В конце декабря танкер Bella 1 (позже был переименован в «Маринера») готовился забрать нефть из Венесуэлы, но 20 декабря береговая охрана США заподозрила, что страна регистрации – Гайана – указана неправильно.

Экипаж отказался допустить охрану на борт, и танкер уплыл, после чего был перерегистрирован как «Маринера» в российском порту Сочи. Транспондеры слежения, отключенные с середины декабря, были включены, когда судно взяло курс на север.

Судно Bella 1 находилось под санкциями минфина США с июля 2024 года.

16 декабря президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке ввел «полную и всеобъемлющую блокаду» венесуэльских нефтяных танкеров, уже находящихся под санкциями. По информации The New York Times, после этого уже по меньшей мере 16 нефтяных танкеров пытались обойти ограничения, скрывая свое географическое местоположение или отключая свои маяки.

Минимум пять танкеров, находящихся у берегов Венесуэлы, сменили флаги на российские, пишет NYT. Вслед за «Маринера» аналогичный шаг сделал танкер Hyperion. Названия трех других не раскрываются.