Венесуэльская компания обсуждает с США поставки нефти

Нефтяная компания Petroleos of Venezuela, S. A. (PDVSA) ведет переговоры с США о поставках сырой нефти. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

»(PDVSA) сообщает, что в настоящее время ведет переговоры с Соединенными Штатами о продаже объемов нефти в рамках торговых отношений, существующих между двумя странами.», — говорится в заявлении.

Переговоры ведутся, в том числе, с американской компанией Chevron.

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что Венесуэла поставит в США от 30 до 50 млн баррелей нефти. Он пообещал использовать доходы от продажи этой нефти «на благо народов» обеих стран.

7 января Трамп провел переговоры в Белом доме с американскими нефтяными компаниями. Кроме того, в этот день США объявили, американское правительство начало реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке в интересах США, Венесуэлы и своих союзников.

Ранее премьер Испании Санчес заявил, что операция США в Венесуэле создает опасный прецедент.