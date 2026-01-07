Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Новый минивэн от Geely поступил в продажу

Geely вывела на рынок минивэн Galaxy V900
Geely

Geely начала продажи в Китае минивэна Galaxy V900, сообщает Autohome.

«Автомобиль будет оснащен силовой установкой с увеличенным запасом хода, состоящей из 1,5-литрового двигателя и двух электромоторов, с запасом хода на электротяге 260 км и комбинированным запасом хода 1,2 тыс. км с полным баком бензина и полностью заряженной батареей», — отмечается в публикации.

Базовая версия автомобиля предлагается в Китае за 319,8 тыс. юаней (₽3,6 млн), машина в максимальной комплектации — 389,8 тыс. юаней (₽4,4 млн). Длина автомобиля — 5360 мм, колесная база — 3200 мм. В салоне предусмотрен 17-дюймовый экран медиасистемы для задних пассажиров, на передней панели — два экрана.

Для автомобиля доступно пять цветов кузова. В силовой установке — бензиновый турбированный двигатель 1.5 и два электромотора. Суммарная мощность — 462 л.с.

Ранее доля машин китайских марок на российском рынке упала ниже 50%.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27575809_rnd_7",
    "video_id": "record::f602d91f-3470-48ea-af2f-3a3240a9656b"
}
 
Теперь вы знаете
Как жалоба в Роспотребнадзор может помочь отстоять свои права. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+