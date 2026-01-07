Новый минивэн от Geely поступил в продажу

Geely начала продажи в Китае минивэна Galaxy V900, сообщает Autohome.

«Автомобиль будет оснащен силовой установкой с увеличенным запасом хода, состоящей из 1,5-литрового двигателя и двух электромоторов, с запасом хода на электротяге 260 км и комбинированным запасом хода 1,2 тыс. км с полным баком бензина и полностью заряженной батареей», — отмечается в публикации.

Базовая версия автомобиля предлагается в Китае за 319,8 тыс. юаней (₽3,6 млн), машина в максимальной комплектации — 389,8 тыс. юаней (₽4,4 млн). Длина автомобиля — 5360 мм, колесная база — 3200 мм. В салоне предусмотрен 17-дюймовый экран медиасистемы для задних пассажиров, на передней панели — два экрана.

Для автомобиля доступно пять цветов кузова. В силовой установке — бензиновый турбированный двигатель 1.5 и два электромотора. Суммарная мощность — 462 л.с.

Ранее доля машин китайских марок на российском рынке упала ниже 50%.