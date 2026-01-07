Размер шрифта
В Госдуме призвали дать «щелчок по носу» США за захват российского танкера

Депутат Журавлев: надо атаковать флот США торпедами за захват танкера «Маринера»
США следует дать «щелчок по носу» за захват российского нефтяного танкера «Маринера». Об этом изданию «Подъем» заявил первый заместитель главы комитета по обороне Алексей Журавлев.

Депутат назвал захват гражданского судна пиратством, а также покушением на российскую территорию, поскольку танкер шел под флагом РФ. Парламентарий отметил, что подобные случаи требуют жесткого и оперативного ответа. При этом военная доктрина России предполагает использование ядерного оружия, подчеркнул замглавы комитета.

«Атаковать торпедами, потопить пару американских катеров береговой охраны <...> думаю, США, которые находятся в своеобразной эйфории безнаказанности после спецоперации в Венесуэле, остановить сейчас можно только таким вот щелчком по носу», — сказал Журавлев.

Вечером 7 января судно M/V Bella 1 («Маринер») было задержано силами США. Танкер отследил береговой катер USCGC Munro. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии. Оно направлялось в сторону Мурманска.

США обвинили «Маринер» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Кроме того, американские военные задержали танкер Sophia в Карибском море.

Ранее в Минтрансе России обвинили США в нарушении Конвенции ООН при захвате танкера.

