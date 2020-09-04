В Москве ожидается до +23°C в пятницу

В пятницу, 4 сентября, в Москве ожидается облачная погода без осадков, температура воздуха достигнет +23°C. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центры погоды «Фобос» Александра Синенкова.

В Московской области в этот день столбик термометра покажет +19-24°C. Ветер будет юго-восточный, его скорость достигнет 3-8 метров в секунду.

По словам Синенкова, атмосферное давление в пятницу может упасть до 752 миллиметра ртутного столба.

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