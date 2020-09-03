Борьба с коронавирусом стоила Москве 300 млрд рублей

Москва потратила на борьбу с коронавирусом около 300 млрд руб., пишет ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Владимира Ефимова.

«Мы видим на сегодняшний день выпадающие доходы до полутриллиона рублей только в этом году. Плюс около 300 млрд рублей нам стоили дополнительные затраты на борьбу с ковидом», — сказал Ефимов.

Заммэра уточнил, что эти деньги были потрачены на расходные материалы, лекарства и дооборудование поликлиник.

В Москве коронавирусом заразились 264 тыс., выздоровели почти 218 тыс., скончались почти пять тыс. человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти превысило 26 млн, умерли больше 850 тыс. человек.

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