Кабмин Германии сообщил, что в организме Навального нашли вещество из группы «Новичок»

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что в организме Алексея Навального нашли вещество из группы «Новичок», передает ТАСС.

К такому выводу пришли военные токсикологи. Токсикологическое исследование было проведено по просьбе клиники Charite.

«При этом были обнаружены не вызывающие сомнений доказательства присутствия химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы «Новичок», — заявил Зайберт.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Врачи немецкой клиники Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов.

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