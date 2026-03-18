Иран подтвердил гибель секретаря Совбеза Али Лариджани

Секретарь Совбеза Ирана Лариджани и его сын погибли в ходе удара США и Израиля

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб в результате удара США и Израиля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале политика.

В заявлении говорится, что Лариджани принял «мученическую смерть».

В свою очередь, иранское информационное агентство Tasnim сообщило, что вместе с Лариджани погибли его сын, известный ученый Мортаза Лариджани и глава его охраны Сардар Неджад.

17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о смерти Лариджани.

В этот же день Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил гибель главы военизированного ополчения «Басидж» генерал-майора Голамрезы Солеймани.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также начал наносить удары по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

