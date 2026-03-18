Над посольством США в Ираке сбит БПЛА

Беспилотник со взрывчаткой перехвачен и сбит над посольством Соединенных Штатов в столице Ирака, Багдаде. Об этом сообщает передает агентство Reuters.

«Беспилотник со взрывчаткой перехвачен и сбит над посольством США в Багдаде», — передает агентство.

17 марта госдепартамент США издал приказ всем американским дипломатическим миссиям немедленно провести оценку безопасности на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.Согласно документу ведомства, все дипмиссии по всему миру должны созвать междисциплинарные группы, которые будут предназначены для выявления угроз и планирования реагирования.

До этого Корпус страж исламской революции (КСИР) атаковал посольство Соединенных Штатов в Багдаде. В сети появились кадры ночной атаки дронов на район, где находится посольство США в Багдаде. Как сообщал CNN, геолокация одного из роликов свидетельствует о том, что системы противовоздушной обороны вели огонь по цели примерно в 600 метрах от американской дипмиссии. При этом как минимум один беспилотник, вероятно, смог достичь территории комплекса — там были замечены дым и возгорание.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.

 
