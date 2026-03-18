Долина рассказала о желании принять участие в создании саундтрека к фильму

Певица Лариса Долина рассказала РИА Новости, что хотела бы поучаствовать в создании саундтрека к фильму, но только как вокалистка.

«Я бы хотела, но не умею. Я умею только петь и играть в театре», — ответил певица на вопрос о желании написать саундтрек к фильму.

До этого Лариса Долина подала иск на пособников мошенников на 176 млн рублей. Как следует из материалов дела, Основа нашел в интернете «подработку», в рамках которой за 20 тысяч рублей оформил банковскую карту и передал ее преступникам. Когда Долина перечислила на эту карту 4,5 млн рублей, он по указанию кураторов снял с нее 2,75 млн. Также, Артур Каменецкий передал злоумышленникам данные карты и помог вывести деньги, перечисленные Долиной. Ранее судимый Леонтьев покупал для мошенников сим-карты, а также обналичил и передал аферистам часть денег певицы. Кроме того, Анжела Цырульникова выступала в роли курьера: несколько раз забирала наличные у артистки и передавала их организаторам схемы. Таким образом, у осужденных нет похищенных у Долиной денег.

