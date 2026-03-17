Трамп заявил, что Украина могла пасть за «один день»

Трамп: без помощи США Украина бы закончилась за один день

Украина очень быстро бы потерпела поражение в конфликте с Россией, если бы не помощь Киеву со стороны США. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме, сообщает телеканал C-Span.

«С Украиной бы все закончилось за один день, если бы мы не помогли», — сказал американский лидер.

Он объяснил это тем, что Вашингтон поставлял Киеву «лучшее в мире» оружие.

Также Трамп привел новую оценку американской помощи Киеву, заявив, что совокупные расходы США на поддержку Украины составили $400 млрд. По его словам, больше Соединенные Штаты «не потратят ни цента».

5 марта Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стал преградой для урегулирования конфликта. При этом он отметил, что президент России Владимир Путин готов заключить соглашение по Украине.

Ранее Трамп рассказал об имеющихся у РФ козырях в переговорах по Украине.