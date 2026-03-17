Глава Росатома рассказал об ударе по промплощадке АЭС «Бушер» в Иране

По району вблизи здания метрологической службы на промышленной площадке иранской АЭС «Бушер» был нанесен удар. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Инцидент произошел на территории, примыкающей к действующему энергоблоку.

«Сегодня в 18:11 по московскому времени был нанесен удар по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенному на промплощадке АЭС «Бушер» в непосредственной близости от действующего энергоблока», — говорится в сообщении руководителя Росатома.

По его словам, пострадавших в результате удара нет.

По словам главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, обстановка вокруг АЭС «Бушер» вызывает наибольшее беспокойство.

Бушерская атомная электростанция является первым подобным объектом в Иране и на всем Ближнем Востоке. Начало ее строительства датируется 1975 годом, однако полноценный ввод в эксплуатацию состоялся лишь в 2013 году. Этот проект является наиболее масштабным результатом сотрудничества между Россией и Ираном.

Ранее Россия сообщила МАГАТЭ о ситуации на АЭС «Бушер» в Иране.

 
Сотрудники на «коротком поводке». Как компании сговариваются держать низкие зарплаты и не давать вам расти
