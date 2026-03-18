«ПСЖ» с Сафоновым выбил «Челси» из Лиги чемпионов

«ПСЖ» с Сафоновым обыграл «Челси» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Французский «ПСЖ» обыграл английский «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась с результатом 3:0. Счет в матче на 6-й минуте открыл Хвича Кварацхелия, которому ассистировал российский вратарь Матвей Сафонов. Второй мяч парижан забил Брэдли Баркола с передачи Ашрафа Хакими на 15-й минуте. На 62-й минуте отличился Сенни Маюлу.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Славко Винчич из Словении.

Первая встреча, которая состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс», завершилась со счетом 5:2 в пользу «ПСЖ». Таким образом, французский клуб по сумме двух матчей — 8:2 — вышел в четвертьфинал главного еврокубкового турнира.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее Сафонова назвали одним из ключевых игроков «ПСЖ».