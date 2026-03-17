Россиянин вымогал деньги у мужчины, заподозрив его в продаже наркотиков

Сибиряк едва не оформил кредит под угрозой топора, но банк не одобрил операцию

Жителя Новосибирской области задержали за разбой и вымогательство под угрозой топором, сообщает прокуратура региона.

В конце февраля подозреваемый, заподозрив жертву в торговле наркотиками, уговорил его поехать в Татарск искать тайники с запрещенными веществами.

По дороге он угрожал мужчине расправой и тяжелыми травмами. Не найдя ничего, привез его в гараж и, размахивая топором, потребовал оформить кредит на 100 тыс. рублей или выдать координаты тайников.

Злоумышленник угрожал отрубить руку, поэтому потерпевший согласился на его условия, но банк отказал в оформлении кредита, и денег грабитель не получил.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ, ход расследования находится под надзором прокуратуры.

