Врач рассказал, с какого возраста начинается старость

Терапевт Воробьев: старость начинается у всех по-разному
Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев рассказал aif.ru, в каком возрасте начинается старость.

Эксперт отмечает, что формально пожилым считается возраст от 60 лет. Однако в реальности он может быть меньше, поскольку болезни, связанные со старением, нередко развиваются гораздо раньше. Так, кардиопатии встречаются у людей в возрасте 45 лет, а диабет может возникнуть даже у молодых. Воробьев также отметил, что возраст начала старости может и увеличивается.

«Многие в 50 лет женятся и заводят детей. У женщин, к сожалению, репродуктивный возраст заканчивается после 60 лет. Но мужчины способны к зачатию ребенка и после 60 лет. В 60 лет сегодня некоторые выглядят так, как раньше лет в 40. В 75-80 лет многие эффективно работают и нормально живут», — подчеркнул врач.

Воробьев уточнил, что на продолжительность жизни влияет много факторов, в частности, генетические. Но наибольшее значение имеет окружающая среда, в первую очередь то, что человек ест, отметил доктор.

До этого сообщалось о семье в Испании, 35 человек из которой погубила генетическая бессонница. Эта болезнь передавалась по семейному древу, так как ее активная фаза начинается после 30 лет.

Ранее врач рассказала, почему женщины часто спят хуже мужчин.

 
Сотрудники на «коротком поводке». Как компании сговариваются держать низкие зарплаты и не давать вам расти
