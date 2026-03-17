Врач рассказал, с какого возраста начинается старость

Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев рассказал aif.ru, в каком возрасте начинается старость.

Эксперт отмечает, что формально пожилым считается возраст от 60 лет. Однако в реальности он может быть меньше, поскольку болезни, связанные со старением, нередко развиваются гораздо раньше. Так, кардиопатии встречаются у людей в возрасте 45 лет, а диабет может возникнуть даже у молодых. Воробьев также отметил, что возраст начала старости может и увеличивается.

«Многие в 50 лет женятся и заводят детей. У женщин, к сожалению, репродуктивный возраст заканчивается после 60 лет. Но мужчины способны к зачатию ребенка и после 60 лет. В 60 лет сегодня некоторые выглядят так, как раньше лет в 40. В 75-80 лет многие эффективно работают и нормально живут», — подчеркнул врач.

Воробьев уточнил, что на продолжительность жизни влияет много факторов, в частности, генетические. Но наибольшее значение имеет окружающая среда, в первую очередь то, что человек ест, отметил доктор.

