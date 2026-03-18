Ученые выяснили, как формируются очаги катастрофических извержений вулканов Курильских островов

Вулканологи Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга, совместно с коллегами из других университетов узнали механизм возникновения катастрофических извержений вулканов Курильских островов. Решающую роль в их запуске играют, прежде всего, водяной пар и хлор, рассказали «Газете.Ru» в КамГУ.

Кальдера – это крупная котловина, которая образуется, когда вулкан выбрасывает столько магмы, что подземная камера пустеет и кровля над ней проваливается. На островах Большой Курильской гряды насчитывается от 11 до 27 кальдер. Часть курильских вулканов с кальдерами сохраняет потенциал к сильным извержениям и сегодня.

Магматические очаги кальдерных вулканов Большой Курильской гряды залегают на глубине от 3 до 12 километров и насыщены газами, способными спровоцировать катастрофические извержения.

Решающую роль запуске извержения играют, прежде всего, водяной пар и хлор. Пока магма находится под высоким давлением в глубине, газы удерживаются в расплаве. Как только давление падает, они начинают стремительно выделяться – примерно как пузырьки газировки при открытии бутылки. Этот процесс, который называется дегазацией, сам по себе способен запустить извержение.

«Расплавы были насыщены водой и хлором и находились в равновесии с флюидом уже на глубине около трёх километров. Выделяющийся газ резко расширяется, создает избыточное давление на кровлю очага и может запустить лавинообразную дегазацию – фактически, взрывной выброс гигантских объемов магмы», – рассказала ведущий научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, доцент кафедры биологии и наук о Земле КамГУ им. Витуса Беринга Ольга Бергаль-Кувикас.

Содержание воды в расплаве достигало 7,2% по массе, хлора — до 0,4%. Очаги формировались при температурах 810-930°C. Исходным материалом служили породы верхней коры – при нагреве они плавились, формируя магму кислого состава, близкую по химии к гранитам.

